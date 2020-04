Actrices de 'Enfermeras' dejaron en evidencia cuál es su relación en la vida real

View this post on Instagram

Porque #CuidarnosEsNuestroDeber, @dianahoyosmusic y @vinamachado te mostrarán ¡el poder el jabón🧼! Porque si lo usas con frecuencia, en el lavado de tus manos alejas todas las bacterias y evitas contagiarte de coronavirus. Hazlo cada tres horas en #ModoFamilia y #CuidaAQuienTeCuida 😍 #NuestraGente ayuda desde casa 🏡