Presentadora de RCN muestra la realidad de trabajar en televisión durante crisis por coronavirus

View this post on Instagram

8:01p.m. fuera del aire!!! Terminando la emisión de las 7 de la noche… @noticiasrcn #NoSeDetiene Informamos siempre mientras una buena parte de la humanidad está en sus hogares… Eso sí, trabajamos con las medidas de seguridad. Saluditos a todos ❤ Por favor #quedateencasa🏠