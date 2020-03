¿Ya la ha visto en el noticiero? "Ella habla y me siento regañada": presentadora de Noticias Caracol es tendencia por particular forma de dar las noticias.

Muchos cambios ha tenido la televisión colombiana debido a la llegada del coronavirus.

Y por supuesto, estos cambios se han sentido principalmente en los noticieros.

Las noticias están enfocadas al coronavirus en el mundo y a la cuarentena en Colombia, pero además de eso, muchos presentadores que los televidentes no conocían han aparecido en la pantalla chica.

Ese es el caso de Erika Zapata, corresponsal de Medellín para Noticias Caracol.

Presentadora de Noticias Caracol es tendencia por particular forma de dar las noticias

Ella se ha robado la atención de los televidentes por su seguridad para presentar, y también, por su acento paisa.

Sin embargo, un detalle en su manera de presentar no ha convencido y es que al hablar tan fuerte, muchos televidentes se han sentido "regañados".

Estos han sido algunos comentarios de los televidentes, especialmente en Twitter, red en las que las diferentes emisiones suelen ser tendencia:

La periodista de Caracol Erika zapata que cubre las noticias que se presentan en Medellín cuando la pasan me siento regañada, se mete bastante en el papel. Tan bella, ojalá la conserven @NoticiasCaracol

@NoticiasCaracol La señora ÉRIKA ZAPATA muestra mucha emoción al presentar sus noticias. Considero debe modular su voz y tratar de neutralizar el acento. Esto son Noticias Nacionales. NO ES La Finca De Hoy. 😁

Por supuesto, los comentarios positivos no se han hecho esperar y varios televidentes aseguran que la quieren seguir viendo en las diferentes emisiones de Noticias Caracol:

No la conozco pero me encanta la corresponsal de @NoticiasCaracol en Medellín (Erika Zapata) 👏🏼👏🏼 Tiene un estilo tan propio que no aburre. TESA

— Natalia Gaviria (@GaviriaNatalia) March 31, 2020