"Este encierro ha dado para todo", comentaron. Le dan palo a Yina Calderón por cantar guaracha y hacer hasta un video musical.

Sin duda alguna, Yina Calderón es una de las famosas colombianas con más facetas.

Y es que, además de actuar, también es empresaria y se dedica al mundo de la música.

Hace algunas semanas les contó a sus seguidores que estaba preparando música y cumplió.

Yina dio a conocer la versión guaracha de la canción Besos en guerra de Morat.

Además de eso, la canción cuenta con un video en el que se puede ver a Yina llena de transparencias que dejan al descubierto su cuerpo.

Una guaracha de Yina Calderón con una canción de Morat…

I think that something is so fucking wrong with my mind for being agree with this shit https://t.co/I60PsnYuzZ

— William (@williamdramos01) March 31, 2020