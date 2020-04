A los televidentes no les gustó la fusión… ¿y a Greeicy? La cara de Greeicy cuando participantes cantaron uno de sus temas en A otro nivel.

El reality, el más visto por los televidentes colombianos en la actualidad, se encuentra ahora en la etapa de fusiones.

En esta un grupo de participantes debe hacer su propia versión de una canción famosa.

Y este miércoles quien se llevó la sorpresa fue Greeicy, pues algunos de los participantes tuvieron que cantar uno de sus temas más famosos: Destino.

La cantante no pudo ocultar su cara de sorpresa, y aunque a los televidentes no les gustó la fusión, Greeicy quedó contenta con el resultado.

La cara de Greeicy cuando participantes cantaron uno de sus temas en A otro nivel

Sobre la nueva temporada de A otro nivel, Paulina Vega le contó lo siguiente a Publimetro:

"Hay algo que me alegra mucho y es que van a ver muchísimas más mujeres. Y no me van a creer porque soy la presentadora, pero realmente tenemos estrellas en el programa, es un talento que realmente está a otro nivel y que te deja con la boca abierta. Y la verdad es que cuando vean el programa, luego de ver a varios participantes van a pensar: 'Dios mío, ¿por qué no están haciendo una gira alrededor del mundo?"".

