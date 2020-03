La ex-Protagonista de Novela volvió a dar de qué hablar. No le creen: duros reproches a Manuela Gómez por promocionar producto para bajar de peso.

Como muchos saben, Manuela Gómez ha tenido algunos cambios radicales en su físico.

Uno de ellos fue una notoria pérdida de peso que obedece a varias liposucciones.

Luego de ello, Manuela tuvo algunas complicaciones de salud, pero hoy en día está bien.

Lo último, es que la influencer está promocionando un té que, al parecer, ayuda a perder peso de manera natural.

No obstante, a Manuela no le creyeron algunos de sus seguidores, pues le preguntaron que de ser cierto que estos productos ayudan ella no se habría sometido a una liposucción.

En redes, donde promocionó el té en mención, más de uno la confrontó.

Duros reproches a Manuela Gómez por promocionar producto para bajar de peso

Seguidores de Manuela Gómez le preguntan por qué se opera si se supone que vende productos adelgazantes. pic.twitter.com/2NpbMQosIU — Pille pues (@PuesPille) March 30, 2020

De todas maneras, Manuela ha explicado antes que luego de sus liposucciones igual ha tenido que buscar maneras de mantener y tonificar la figura.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: