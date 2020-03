Claudia Bahamón se robó el show en final de 'MasterChef' con elegante escote

View this post on Instagram

Quien hoy en Colombia no sepa que esta mujer nació en El Carito, Lorica, Córdoba no sabe quien es Adriana Lucia. Hoy gana una mujer que ha dejado claro que de las cosas más importante de su vida además de su familia es ser fiel a ella misma, a sus sonidos, a sus principios, su tierra, sus raíces, sus ancestros, a su historia, a Dios. Y nos ha insistido de todas las formas posibles que lo defiende más que a ella misma y lucha por que nunca se olvide. Así es nuestra Masterchef Celebrity, es una mujer apasionada que tiene como propósito construir un puente que comunique dos generaciones. En sus camisetas lleva sus mantras de identidad. Adri, es nuestra masterchef, esa cocinera que peleó desde un comienzo defendiendo sus sabores, sus ingredientes y la gastronomía de sus ancestros (hasta que con un halo de terquedad Jajajaja pero ajá!) que logró conquistar a los chef con una historia detrás de cada plato, la técnica que sin duda fué mejorando y la sazón con la que indiscutible nació y con lo que se destacó desde su entrada a la cocina más importante del mundo, Masterchef. Gracias Adri por recordarnos que "cuando se nace en un pueblo uno nunca se va de él porque a donde quiera que vamos lo llevamos en nuestro corazón". Hoy gana El Carito, Lorica, hoy gana Córdoba! Te admiro mujer bonita. #AmigasHastaViejitas