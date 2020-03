Claudia Bahamón confesó su rabia hacia RCN por decisión que tomó sobre 'MasterChef Celebrity'

View this post on Instagram

Termina MasterChef ❤️ Cuando me dijeron que íbamos los fines de semana me entró en reversa la noticia. Si, es la verdad. No entendía la decisión y menos la compartía, me dió hasta rabia y de paso miedo por la aceptación que tendría el formato tan lindo. Me daría mucha tristeza que no funcionara y lo sacaran del aire. Pero no me quedó más que aceptación, ponerle buena actitud y de paso encargarme de ser la que transmitiría esa energía a los participantes que recibían la noticia igual que yo. Luego de unos fines de semana me gustó la idea y hoy se la agradezco a los directivos del canal por tomarla. Me demostraron que fue una decisión acertada y que logramos competir amigablemente con nuestros canales colegas. Y de eso se trata. De tener variedad. Y Saben qué? Siento que los fines de semana en familia son los fines de semana con los que yo crecí. Me encanta saber que las familias se sientan a comer y a vernos como veíamos televisión en las viejas épocas. Masterchef es un formato amable, blanco, educativo y que divierte! (Bueno, “Nos” divierte Jajajaja) Desde hace ocho dias recibo mensajes como: “Claudia y ahora que voy a hacer sin masterchef los fines de semana?” Yo tampoco se que voy a hacer los fines de semana sin la cocina más importarte del mundo pero gracias gracias por aceptar que los fines de semana saben a FAMILIA! Y por acompañarnos durante todos estos meses! ojalá nos extrañen muchooooo! Con esta cuarentena, no sé cuándo nos encontremos nuevamente, tampoco a qué horas o qué días o en qué formato pero de que nos vemos nos vemos!!!! Los quiero un montón! Gracias @canalrcn Gracias @germanporras por ser el MasterDirector @augustoramirezg MasterContenido @suarezzulma MasterAD @mariadebrigard MastertalentMom Ariel MasterchCoodinatior @lavendedoradecrepes MasterCatering Araque MasterProducer @toroalejandro MasterTech @wildermar MasterSound Giovanni Puertas MasterLighing @alvarocordoba MasterArtDesign @pamelapuentesc MasterSales Cámaras MasterEyes Periodistas MasterContent @oscartsanchez @vanelope1_mkp MasterMakeup @catalinaramirezm MasterStyling Diseñadores MasterLooks @davidmicolta MasterPhoto jajjaja los amo infinito a todos!