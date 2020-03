Muchos televidentes no se lo perdonaron y comentaron en redes. Le dan palo a Adriana Lucía por "grosero desplante" a Andrea Tovar en MasterChef Celebrity.

Este domingo MasterChef Celebrity llegará a su final y presentará a su nuevo ganador.

Adriana Lucía, Mariana Mesa, Diego Trujillo, Hassam y Andrea Tovar se estarán peleando un cupo en la final y solo uno de ellos se llevará el premio mayor.

#MasterChefCelebrity | Si alguna de nuestras hermosas palenqueras necesita ayuda para vender fruta ya saben a quién llamar. Rogelio @oficialHASSAM ¡excelente servicio! #NuestraGente disfruta en familia y se queda en casa ❤🏠 https://t.co/7Zn7P0zks5 pic.twitter.com/ycnvFirGOJ — Canal RCN (@CanalRCN) March 29, 2020

Este sábado, antes de la gran final, las tres mujeres se disputaron un lugar en la última eliminación.

Sin embargo, para sorpresa de los televidentes, las tres lograron encantar a los jurados con sus platos y ninguna se fue.

Pero más allá de eso, también llamó la atención de los televidentes un comentario que hizo Adriana Lucía y que para muchos, dejó al descubierto que no le caía bien Andrea.

"Esto es como una montaña de sentimientos, estoy muy nerviosa, no sé para dónde mirar, me agarro de gancho con Mariana, pienso en la locura de que se vaya Mariana o que me vaya yo".

Lo dicho por Adriana podrá verlo dando clic aquí, en el video desde el minuto 37:

Le dan palo a Adriana Lucía por "grosero desplante" a Andrea Tovar

#MasterChefCelebrity | Las tres mujeres más talentosas de esta cocina entregaron sus mejores platos y pusieron en aprietos a los jueces 🔥🤔https://t.co/m4aQH4VOAT — Canal RCN (@CanalRCN) March 29, 2020

Los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar, muchos de ellos afirmando que había sido un feo desplante no nombrar a Andrea y que dejó claro que a Adriana no le caía bien.

Y hubo otros que afirmaron que Adriana no debería llegar a la final por "prepotente".

Adriana Lucía dándole el abrazo de Judas a mi negrita Andrea. #MasterChefCelebrity — FRANCO (c) (@Riyel02) March 29, 2020

Realmente fastidia la sobradez que se tiene Adriana Lucía a si misma!

En sus palabras se reflejan sus pensamientos, tipo como:

Yo no voy a salir porque lo mio es lo mejor. Así! 😐#MasterChefCelebrityCo#MasterChefCelebrity — Tatiana Sarmiento. (@LaSarmiento0824) March 29, 2020

Una palabra para Adriana Lucía en este momento: AGRANDADA. #MasterChefCelebrity — 🐰 (@mytiimejjk) March 29, 2020

Ojala la eliminada sea Adriana Lucia no la soporto #MasterChefCelebrity — Pao (@pao1335) March 29, 2020

