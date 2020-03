El grave error de Diego Trujillo que lo dejó fuera de la final de 'MasterChef Celebrity'

View this post on Instagram

Este fin de semana termina una de las aventuras más maravillosas de mi vida @masterchefcelebrityco Creo que ha sido la experiencia más enriquecedora de mi paso por la televisión. Haber llegado a estar entre los 5 finalistas ya es un motivo de orgullo inmenso. Ahora cualquier cosa puede pasar; la suerte también es un factor determinante en cada reto. Abrazos a todas, @adrianalucia @andreatov @marianamesap y a @oficialhassam Los quiero mucho.