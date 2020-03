Angustioso mensaje de Adriana Lucía preocupó a sus seguidores

View this post on Instagram

Ya he pasado por tanto que hay cosas que no recuerdo o decidí olvidar. Son tiempos duros, difíciles, inciertos, a veces tristes. La vida se encarga de mostrarnos lo frágiles y vulnerables que somos. Aunque yo sé, porque ya lo he vivido mucho, que Dios es bueno y que Él no deja en vergüenza a sus hijos y que siempre, al final, aunque todo parezca imposible, Él busca la manera de darnos la victoria y aún así, sabiéndolo, dudo y me entristezco profundamente, decaigo; aún así me dan ganas de defenderme desde lo humano, desde mis fuerzas, hablar, decir, explicar 😭😭pero, luego recuerdo que Dios es bueno, que Él No deja en vergüenza a sus hijos y que la verdad siempre, siempre, siempre sale a la luz. Si tú estás pasando por algo así, puedo decirte: DIOS ES BUENO DIOS JAMÁS DEJA EN VERGÜENZA A SUS HIJOS. Pd: esta foto es de hoy. Me arreglé, me vestí, me maquillé porque aunque parezca superfluo, eso también lo necesitaba.