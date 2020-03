Fue una mala idea, de acuerdo a sus televidentes. RCN volvería a caer en el rating luego de tomar drástica decisión.

Este ha sido un gran año para el canal colombiano, que gracias a Pa' quererte volvió al primer lugar de sintonía.

Además de eso, gracias a Enfermeras también se posicionó, de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Sin embargo, debido a la cuarentena ordenada por el Gobierno, el canal tuvo que hacer grandes cambios y tomar decisiones drásticas.

Una de ellas fue detener las grabaciones de sus novelas, dejando sin nuevos capítulos a los televidentes.

Por esa razón el canal decidió emitir ambas novelas, desde sus inicios.

El hecho fue tomado con gusto por algunos televidentes, pero quienes han seguido la novela desde siempre quedaron con un mal sabor.

Aseguraron en redes, especialmente en Twitter, que se sentían tristes y al mismo tiempo, molestos.

Hasta hubo algunos que afirmaron que volverán al canal cuando lleguen los nuevos episodios. ¿Le quitará esto rating al canal?

Yo no puedo más con esta angustia llamada no tener más capitulos nuevos de #PaQuererte

https://twitter.com/gabo_Cule/status/1242636619871551489

Pienso que no debieron repetir la novela, si no suspenderla y poner otra cosa. No se sabe cuanto tiempo se van a parar las grabaciones y no es por ser Bulto'e sal pero esto va para largo 😢 #PaQuererte

— Katherin Bohorquez (@_Kataplum_) March 25, 2020