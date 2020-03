La actriz de 'Pa' Quererte' que se le dañó el matrimonio por culpa del coronavirus.

View this post on Instagram

A todos los que nos preguntan ¿Y la boda? Les decimos, la boda sigue y ¿como no? Si es nuestro sueño unirnos a Dios y tener su bendición para estar juntos hasta viejitos 🙏🏼👴🏾👩🏼‍🦳 ¿Que si la pospusimos? por supuesto. ¿Que como lo tomamos? Pues, antes de tomar la decisión y cuando solamente lo estábamos contemplando, lloramos, nos dio hasta rabia, teníamos una nube negra en la cabeza, luego lo aceptamos y definitivamente decidimos que era lo mejor, por nuestros invitados, por nosotros y por todo el mundo a nuestro al rededor. ¿Nueva fecha? Si, Tenemos la fortuna de tener a nuestra bella wedding planner @marycueterbodasyeventos que la queremos y lloró con nosotros en su momento y junto a ella y nuestra familia, decidimos que lo mejor era posponer, ella está en la búsqueda del día más mágico de nuestras vidas ✨ Gracias a nuestros familiares y amigos, porque sabemos que contaremos con ellos, el día que sea, pa abrazarnos sin miedos, pa bailar y pa celebrar que el mundo entero salió victorioso de este duro momento y por supuesto pa celebrar el amor. Gracias a todos Uds. Por preocuparse por nosotros y estar pendientes de que iba pasar con nuestra unión matrimonial. #lauysalo @salobustamante Te amo compañerito ❤️ Ph: @hernanpuentes como siempre amando todo lo que hacemos juntos ❤️❤️ Styling: @pausan2015 🌸 Nuestro logo 😍: @laser_lab.co