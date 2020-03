Famoso actor quedó varado en el aeropuerto de Panamá con 300 personas más

View this post on Instagram

Por favor a las autoridades argentinas @anacargentina rgentina somos mas de 300 argentinos varados en Panamá en el aeropuerto de Tocumen hace 24 hs durmiendo en el aeropuerto y eata noche cierra el aeropuerto y no nos dejan salir porque cierran fronteras! #varadosenpanama @copaairlines no quiere volar porque dicen que no tienen autorizacion…!Quien dice la verdad?Angustiante!