Disfruta de las mejores obras de Broadway disponibles en streaming

El catálogo de series y películas podría acabarse, darle un vistazo a alguna obra de Broadway siempre es buena idea.

Como si estuvieras en la primera fila de algún teatro en Nueva York, disfrutarás de las mejores obras musicales que a través de Broadway HD.

Creado en el 2015, este servicio tiene en su catálogo obras como Cats, The King and I y Sound of Music.

También las nuevas Kinky Boots y 42nd Street. No solo presenta obras de Broadway, también de West End y otros lugares del mundo.

Por menos de 10 dólares al mes, disfruta junto a tu familia, pareja, amigos lo mejor del teatro musical.

Ya que no puedes salir a una verdadera sala, crea la tuya en casa, con una noche llena de glamour, un buen vino y mucho canto.

Ofrece también un plan anual, una opción muy económica comparado con viajar a Nueva York.

