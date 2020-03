VIDEO | Emotiva presentación hizo llorar a Greeicy Rendón y le aguó los ojos a Paola Jara en A Otro Nivel

Noche imperdible en A Otro Nivel. Luego de varias audiciones se conoció quién fue el ganador de los 20 millones de pesos. A partir de ahora, empezarán las fusiones y eliminaciones.

Razón por la que nadie se podrá perder un solo detalle de los próximos capítulos de este interesante reality. Sin embargo, hubo una situación que se robó las miradas.

Claudia la Gitana, de 47 años, de Palmira y cantante de boleros, entonó la canción "Lágrimas negras" de Miguel Matamoros. Dicha presentación generó toda clase de emociones.

Al finalizar, la artista expresó que se sintió "excelente y muy feliz porque está viviendo de su verdadera pasión". De igual manera, le envió unas palabras a su padre.

"A mi papá le quiero decir algo que no le he dicho. Lo amo mucho y me siento orgulloso porque me ayudó a soñar y a cumplir este sueño. No me canso de amarlo y honrarlo"

Esas palabras generaron una reacción en una de las jurados de A Otro Nivel. En primera instancia, Paola Jara se pronunció con los ojos aguados.

"Me emociona lo que le dijiste a tu padre. Ojalá el mío también esté pendiente. Es lindo cuando tienes el apoyo de tu familia. Ellos son nuestros amor a diario. Por ellos hacemos sacrificios. Te felicito"

Pero la emotiva escena tuvo como protagonista a Greeicy Rendón. Ella no aguantó y lloró, generando la reacción del público, que con aplausos intentó subirle el ánimo.

"No quiero parecer la llorona del programa. De hecho, soy una persona fría y no digo mucho 'te amo'. Ya que dijiste lo de tu papá, aprovecho para decirle a mis padres que los amo con mi vida. Gracias porque siempre han estado ahí"

