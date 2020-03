¿Qué pasó luego de que Sandra Barrios descubrió los cachos? La verdad del "agarrón" de Paola Jara y la ex de Jessi Uribe en un bar.

El viernes pasado comenzaron las declaraciones de Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, respecto al fin de su relación.

Sin embargo, este lunes continuaron las revelaciones en el programa Lo sé todo.

En una nueva parte de la entrevista Sandra aclaró el chisme que se dio respecto a que ella y Paola se habían peleado en una disco, en medio de un concierto de Jessi.

La ex del cantante aseguró que lo que realmente pasó ese día fue que Jessi estaba cantando, Paola llegó, se subió al escenario, pero alguien le dijo que se bajara.

Paola se bajó y se fue, y de aquel supuesto agarrón nunca hubo nada.

Ademas, Sandra aseguró que nunca se ha hablado de frente con Paola.

La confesión de Sandra podrá verla a continuación:

por fin las declaraciones directamente de Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe pic.twitter.com/fFBdLfyRgW — Pille pues (@PuesPille) March 16, 2020

En la entrevista también aseguró que luego de enterarse de la infidelidad confrontó a Paola y esto fue lo que pasó:

“Esa noche no me contestó, y al día siguiente me dijo: ‘Yo con su marido no tengo nada’”.

