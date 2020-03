La modelo y DJ sorprendió al decir que la música puede prevenir el contagio, entre otras cosas. Duras críticas a Natalia París por "recomendaciones" para evitar coronavirus.

Aunque no es una autoridad en salud, Natalia París es una figura pública en Colombia.

Muchos la conocen por su larga trayectoria en el modelaje, ya que fue una top model nacional en la década del 2000.

Sin embargo, por estos días, la modelo generó algunas risas en redes por sus recomendaciones en redes sociales.

En su cuenta de Instagram invitó a "no caer en el pánico", pero también aseguró que no contagiarse era cuestión de "vibraciones".

"El estado natural de tu cuerpo es estar Saludable, para que un virus entre a tu cuerpo necesitas bajar tu vibración, es decir sentirte vulnerable", comienza el mensaje de Natalia.

Según escribe, lo mejor es "hablar con las células del cuerpo" para pedirles que se mantengan sanas.

También, asegura que escuchar cierto tipo de música y no pensar en "noticias negativas" ayuda.

Por supuesto, en redes se despacharon en críticas por sus "recomendaciones".

marica en serio no puedo creer que le esté diciendo a la gente que si se enferma es su culpa porque no “vibró sanamente” y lo permitió

HOW DARE YOU

— Daya Medina (@dayameedina) March 15, 2020