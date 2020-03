Lo comunicó a través de sus redes sociales tras la confirmación. Actriz de Pasión de gavilanes confirma que tiene el coronavirus.

Se trata de Danna García, recordada por la novela Pasión de gavilanes.

Tal como contó en sus redes a través de un video, tiene todos los síntomas y ya fue diagnosticada.

Se encuentra en aislamiento ya que no quiere contagiarle el virus a nadie más, y asegura que está recuperándose.

De paso, aprovechó para hacer un llamado a quienes aún no se han tomado la situación en serio.

“Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mí”, dijo.

