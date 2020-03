¿RCN dio a conocer al ganador de 'MasterChef Celebrity' sin querer queriendo?

View this post on Instagram

Y gracias también a quienes a diario me envían sus mensajes, yo estoy muy bien Gracias a Dios y sigo en la lucha, con la fe intacta y con más ganas de hacerlos reír. ❤️❤️🤡🎈🎈🎈 (Favor compartir para que otros medios dejen de andar publicando estupideces) 😜