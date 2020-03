Fuertes críticas a 'La Red' por polémica nota sobre la ex de Jessi Uribe

View this post on Instagram

#QuéCansancio Sandra Barrios, ajá, la exesposa de Jessi Uribe, protagonizó un video donde se ve muy acaramelada junto a un hombre, pero ¿quién será?🤯 . . Pues @dayana.gamboa, la esposa del hombre que se ve acompañando a Sandra Barrios, habló sobre el video y la relación que los dos protagonistas mantienen 😱😱 . . . ¿Qué tal los mensajes entre estas dos mujeres? Mejor dicho a este cuento le falta un pedazo . . Hablemos abajo 👇🏻👇🏻 . . . . . #SandraBarrios #DayanaPinzón #LaRed