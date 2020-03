¡Drogas, rumba, robo y más! Exparticipante del Desafío reveló el calvario que vivió en 2019

Sin lugar a dudas, El Desafío es uno de los programas más vistos y con más ediciones en la televisión colombiana. Allí, han pasado celebridades y cientos de deportistas.

Eso sí, la vida de varios cambia. Para algunas cambia para bien y para otros, la fama les suele pasar una mala jugada. Este fue el caso de un exparticipante del Desafío que vivió una dura situación en 2019.

Exparticipante del Desafío reveló el calvario que vivió en 2019 ¿Qué pasó?

Se trata de Óscar López, quien es conocido como 'La Leyenda'. Y es que ganó 12 pruebas de muerte. No obstante, su prueba más dura fue el año pasado. Así lo reveló en entrevista con La Red.

"Hasta mis 28 años no conocía la fiesta como tal. Iba a un lugar solo dos horas y ya porque no era lo mío. Luego lo conocí y lo viví durante el año y me vine a pique. Conozco las discotecas, lo que es el remate y entro en otras cosas que me desenfocaron totalmente. Tocar fondo en la rumba es cuando terminas amistadas, pierdes a tu familia, tu trabajo, pero aún así lo haces. Cuando estás en ceros y sin nada, te das cuenta de que debes cambiar. Cuando me encuentro con el tema de la drogadicción, eso te saca y te transporta a más y querer más. Eso se vuelve un problema personal y la vida es un caos. Consumí éxtasis, que fue mi comienzo. Luego probé 2-CB"

De igual manera, afirmó que por poco se quita la vida, ya que incluso todo su dinero fue robado. Por fortuna, contó con el apoyo de varias personas que lo rodearon en el momento adecuado. Además, su madre fue la mayor motivación para salir adelante y no dejarse vencer.

"Intenté suicidarme dos veces. Me sentía solo. Sentía que mi vida no tenía sentido. En ese momento pienso en mi mamá y es ahí donde decido comenzar de ceros y a salir. No la podía dejar sola"

