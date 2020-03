Estas fueron las polémicas declaraciones de Yina. ¿Quién es el "viejito millonario" con el que estaría saliendo Yina Calderón, según programa?

Yina Calderón siempre da de qué hablar por diferentes temas y esta semana ha sido de nuevo centro de las conversaciones.

Todo por cuenta de un rumor que contó Lo sé todo, afirmando que Yina estaría saliendo con un hombre.

Sin embargo, este hombre sería mucho mayor que ella y además, estaría casado.

“Se dice que la empresaria tendría una relación con un viejito millonario, un señor bien posicionado, que lo tendría bastante oculto, no puede presentarlo… Resulta que sería un hombre casado”, se aseguró en el programa.

El chisme no le gustó para nada a Yina, quien en sus redes sociales decidió hablar sobre el tema.

A través de un video afirmó que el supuesto señor del que hablan, es el jefe de su papá. Un señor que es como otro padre para ella. De allí la razón de su molestia.

“No me importa lo que me digan de mí, pero el chisme de un programa me parece fuera de tono, no solo hacia mí, sino hacia la familia y la esposa del patrón de mi papá. Mi papá trabaja con este señor hace 25 años. Siempre nos ha tratado como a unas hijas y yo miro al señor como un papá, porque le dio un trabajo a mi papá, […] Lo miro como al patrón de mi papá”.

¿Quién es el "viejito millonario" con el que estaría saliendo Yina Calderón, según programa?

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: