¿Exagerada? Participante de 'A otro nivel' se hizo tatuaje en honor al reality

A otro nivel se estrenó hace unas semanas, pero hasta hace pocos días comenzó la ansiada etapa del Ascensor.

Y es que, quienes lograron un cupo en Brasil, han tenido que presentarse de nuevo ante los jurados: Greeicy Rendón, Paola Jara y Diego Torres.

En las noches del Ascensor ya han sido varios los participantes que han intentado pasar.

Sin embargo, una de ellas llamó la atención de los televidentes por una afirmación.

Se trata de Pauly Pilar Páez, quien antes de empezar a cantar le mostró a Paulina Vega un tatuaje que se hizo en honor al programa.

Es un 97, que fue el puntaje que obtuvo en Canta conmigo, la primera parte del programa.

¡Suena Darío Gómez en #AOtroNivel! Kelly Cárdenas sube al #Ascensor con un solo objetivo en mente: subir y subir sin mirar atrás. 📺: https://t.co/NVVXr4NXJu pic.twitter.com/2tET66MUmW — A Otro Nivel (@AOtroNivelCo) March 12, 2020

“Como todos, me tocó irme en busca de oportunidades, me subí a los buses a cantar y no me da pena decirlo; antes es bonito recordar ese momento y estar parada aquí es una bendición”, dijo también en el reality.

