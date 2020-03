5 eventos cancelados por coronavirus en el mundo

Coachella

El festival de música alternativa que tiene lugar en Indio (California, Estados Unidos) y se realizaría el mes de abril queda pospuesto para octubre luego de que se confirmaran más de +750 casos del virus en el país. La imposibilidad de llevar a cabo un evento tan masivo de manera segura y la presión mediática y de redes sociales impulsó la decisión luego de que se declarara la pandemia a nivel mundial.

Ultra Music Festival

Miami se alistaba para este festival de electrónica, programado para el 20, 21 y 22 de marzo de este año. Sin embargo, los organizadores de este encuentro acataron la orden de posponer todo evento masivo en la ciudad, con miras a reprogramar el festival para el próximo año. La fecha estimada sería por esta misma época, pero en 2021.

Tomorrowland Winter 2020

Siendo Francia uno de los países con gran parte de la población en cuarentena, se tomó la decisión de cancelar el festival de manera indefinida. El portal oficial del evento, que tendría lugar del 14 al 21 de marzo, indica que es por "fuerza mayor" ya que el gobierno francés así lo pidió, pues al festival asisten personas de todo el planeta y no hay cómo garantizar su bienestar.

SXSW

El festival de cine y música del suroeste estadounidense también quedó cancelado por primera vez en 34 años. Si bien las instituciones públicas de Austin (Texas, donde se lleva a cabo el festival) no creen que los eventos masivos puedan representar un riesgo tangible, los organizadores respetaron la sugerencia generalizada de no llevarlo a cabo. Aun no se conoce fecha de reprogramación.

+12 giras de conciertos

No solo los festivales han decidido cerrar sus puertas. Varios artistas prefirieron no arriesgar a sus equipos de producción y logística, ni a sus fanáticos. Así, ya van más de 12 artistas que han cancelado conciertos y giras completas, tales como Miley Cyrus, Pearl Jam, Green Day, Avril Lavigne, Santana, Madonna, Maluma, Louis Tomlinson, Guns n' Roses (Costa Rica), Queen y los coreanos BTS, entre otros.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar