¿Celos? Así reaccionó Mateo al viaje de Melina y su nuevo novio

Aunque este es un momento difícil para los personas que los seguimos hace mucho y claro que da tristeza…. pero hoy solo queremos mandarles la mejor energía y todo el amor ❤️ Gracias por estos 2 años de amor, gracias por traer ese principe tan hermoso al mundo 👶🏼 gracias por dejarnos tantas enseñanzas! Que Dios los bendiga siempre 🙏🏻 y los ilumine para ser los mejores padres para Salvador! Juntos o separados siempre seran una familia 👪 y Salvador estará rodeado de amor ❤️ los queremos mucho! @salvadormateymely @melinaramirez90 @mateoc17 . Gracias a las personas que dejan comentarios cargados de respeto y amor!