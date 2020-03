"No quiero ser famosa, quiero ser icónica": Kali Uchis

Karly Loaiza nació en Virginia (Estados Unidos), pero su crianza es colombiana. Apareció en el panorama en 2012 con un mixtape lleno de psicodelia llamado Drunken Babble, con una voz de estilo R&B que pronto se volvió inconfundible y de la cual se enamoraron artistas de la talla de Gorillaz y Lana del Rey, además de disqueras y grandes escenarios como Coachella y Lollapalooza, donde se ha presentado en los últimos años.

Hoy, cuenta con otros dos trabajos en su discografía y uno por venir, además de una nominación al Latin Grammy en 2017.

Está de regreso en el país, y cada vez la sentimos más cercana a la escena de conciertos nacional, ¿se siente igual?

Sí, claro, estoy muy emocionada porque la última vez que fui fue para un Estéreo Picnic y eso fue muy grande para mí, es un festival muy importante y antes de subir al escenario me dieron la noticia de la placa de oro por mi canción After the storm, así que estaba muy contenta. Hace un mes estuve en Bogotá de nuevo porque grabé una película, ¡fue mi primera vez actuando! La película es colombiana, pero también estadounidense. Conocí Bogotá principalmente por ese viaje, aunque tengo familia allá.

Muchas personas conocen a la Kali cantante, pero no saben de esa faceta donde además dirige y edita sus propios videos, ¿cómo fue esa construcción suya como la artista que conocemos hoy?

Yo siempre he sido una persona muy creativa. Me crié en Estados Unidos, pero también estudié unos años en Colombia y tengo a mi familia ahí. Cuando era niña siempre viajaba a Colombia cada año, siempre tuve los dos mundos y eso me influenció mucho. La cultura de Colombia siempre me atrajo por toda la magia que hay en las calles, en las personas, en la música… Estudié en Pereira y Dos Quebradas (Risaralda), teniendo tantas influencias e inspiración siempre he llevado a lo estético el amor por Colombia, es algo que siempre está conmigo.

Empecé haciendo videos, y siempre he amado escribir poemas, historias y música. De hecho siempre me han gustado los instrumentos, y tocaba safoxón y piano, pero soy una persona muy tímida y extremadamente antisocial. Nunca pensé que iba a poder ser una cantante ni una figura pública (risas). Empecé a hacer música cuando la necesitaba para unos videos que estaba haciendo, y siempre me ha gustado expresarme a través de la ropa y la estética. Nunca fue premeditado, nunca pensé en una carrera o en hacerlo por dinero. Fue mi forma de escapar cuando era joven: el arte siempre fue mi vida. Así empecé yo, solita en mi cuarto, creando cosas. El mundo me conoció gracias a internet a través de mis videos y de mis canciones. Ya después me contactaron artistas como Diplo, Snoop Dogg, A$AP Rocky y Tyler, The Creator. Yo tenía como 19 años, entonces con eso empecé a pensar que tal vez sí debía intentar hacer un álbum y unir mis pasiones para tratar de tener una carrera.

Nunca fue premeditado, nunca pensé en una carrera o en hacerlo por dinero. Fue mi forma de escapar cuando era joven: el arte siempre fue mi vida.

¿Cómo ha logrado mantenerse fiel a su propio sonido en un medio donde las discográficas crean moldes de los artistas?

Yo nunca he pensado demasiado en cómo crear mi sonido, o cómo debe ser mi estética, lo único es que siempre ha sido muy mío. Yo siempre me he vestido así, siempre he sido "rarita" (risas), siempre me miraban en la calle porque tenía el pelo de todas las formas raras y posibles. Desde antes de ser artista me reconocían como tal, siempre he sido así, desde mi niñez. Nunca quise parecerme a nadie, ni siquiera en la infancia. Soy expresiva respecto a la persona que soy, y por eso tampoco he definido nunca mi música porque pertenece a varios géneros. Todos somos únicos, es muy importante pasión y orgullo por las cosas que nos hacen diferentes, ¿sabes?

En su disco más reciente nos habló de la importancia de "cambiar de posición para no sentirnos atrapados en un mismo lugar", ¿sigue siendo su mantra?

Creo que realmente no tengo un mantra, pero creo que lo que siempre me ha guiado es que, justamente, no busco ese ascenso a la fama… no busco ser famosa, ni tener hits. Quería llegar a ser icónica, pero en silencio. Famosa no, icónica.

¿Entonces es mejor ser icónica?

Es más importante. Sí, porque las personas vienen y van, y la fama y el dinero son cosas mundanas. Prefiero ser icónica porque eso es para siempre.

Ha tenido grandes colaboraciones en sus últimos trabajos, ¿vienen más?

Sí, tengo varias en camino. Ya terminé mi próximo disco, que será en español. En estos momentos estoy terminando algunas de esas colaboraciones, así que todavía no les puedo contar con quién.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar