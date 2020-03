La cantante caleña se sinceró sobre lo difícil que es encararlas. El mensaje de Greeicy para las familias "enojadas" en A otro nivel.

Desde Show Caracol, la franja de farándula de Noticias Caracol, entrevistaron a los jurados del reality musical.

Los tres confesaron que era muy difícil decirle "no" a los participantes.

Esto, ya que muchos de ellos tienen mucho talento, pero no todos pueden pasar a las siguientes rondas.

De esta manera, Greeicy también confesó que sentía algo de angustia cuando salían las familias de los participantes.

Muchos, según dijo, se enojaban bastante con los jurados.

Sin embargo, su mensaje para ellos es que sus familiares son, de todas maneras, muy talentosos, y que la misión de los jurados es enfocarse en el talento vocal únicamente.

"Algunos salen un poquito [pero] ¿Cómo le explico a estas personas que no es que no cante bien [su familiar], o que no es el momento?".

