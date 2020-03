Diego Trujillo vive un gran momento entre la cocina y el teatro 

Ya está entre los mejores seis competidores de MasterChef. ¿Cómo transforma este tipo de experiencias?

Participar en un reality te enfrenta a una gran cantidad de situaciones que son completamente inesperadas. Esto no se trata tanto de cocinar, como de cocinar bajo presión, y ese es un ingrediente que no tienes en cuenta cuando empiezas en el reality. A mí siempre me ha gustado cocinar, pero lo he hecho con el tiempo que he querido, y además de manera informal. Aquí a eso se le suma el factor tiempo, el factor improvisación, el factor de tener unos jurados profesionales juzgando y tener que pensar en emplatados y decoraciones, cosas que nunca se me habían pasado por la mente. Y además de eso, tenemos que competir. Pero la verdad es que, a pesar de lo duro, a mí me ha encantado verme en una faceta que no es actuando, sino siendo yo, Diego Trujillo en un reality.

Muchos televidentes sufren con las eliminaciones, ¿para ustedes también son el momento más duro del reality?

Sin duda. Uno entra sin mayores expectativas, pero a medida que pasa el tiempo se quiere ganar. Y para ganar hay que sostenerse en las pruebas, la suerte también cuenta muchísimo y los momentos en los que tienes delantal negro suman demasiada presión y cada vez más, porque los competidores mejoran y además, con cada semana son menos, así siempre estás pensando si el siguiente serás tú.

¿Cuál ese plato que le quedó gustando y que ahora hace más a menudo?

Hubo un plato que me gustó mucho y es el encocado de camarón, y con ese definitivamente me he quedado y lo he hecho varias veces. Es un plato que me gusta mucho y que me queda bien. Ese y los arroces también me gustan. Creo que será mi tendencia de aquí en adelante.

Ahora también está recorriendo los teatros con el Elogio de la estafa, que cada vez es más solicitado por el público colombiano. ¿Cuál es la temática de este montaje?

Ya es la tercera temporada que hago, las dos pasadas fueron muy buenas y la recepción del público ha sido maravillosa. Esta es una obra crítica, sarcástica, que aborda todas las modalidades de la estafa y esa manera de ser muy colombiana que nos ha llevado a pensar que tenemos que ser cada vez más los vivos, que el vivo vive del bobo y que tenemos que aprovechar esa malicia indígena que nos convierte en personas ventajosas. Entonces es una mirada crítica de aquella particularidad nuestra como colombianos, pero también de los seres humanos que aprovechan cualquier momento para sacarle provecho a todo.

En medio de todo ese recorrido que hago la gente se siente identificada, se muere de la risa, pero también reflexiona, y la obra también propone finalmente que tratemos de cambiar esa mentalidad, que empecemos a confiar un poco en los demás para darle la vuelta a la ecuación, y que cada vez seamos más los bobos que los vivos.

¿Cómo nació la idea de hacer este espectáculo?

Todo esto provino de una propuesta que me hicieron respecto a hacer algo sobre el tema de la estafa, y cuando me senté a escribir, descubrí que había tanto material como para hacer un show completo. Y eso fue lo que hice, comencé a hacer anotaciones, y a pensar sobre todas las implicaciones que tiene la estafa, en qué ámbitos se presenta y pensar en sus maneras, es decir, desde la estafa que nos hacen a nosotros frente a frente, pasando en cómo nos estafa la publicidad y llegando a cómo nos estafan las redes sociales mostrando personas que no son y que no somos.

Un plus de esta obra son los acompañamientos visuales que tiene…

Desde hace un tiempo estoy explorando el tema de los videos en las obras de teatro y me ha gustado muchísimo porque enriquece la puesta en escena. Claramente es un recurso que refresca muchísimo, y que complementa muy bien el texto y le da al espectador la posibilidad de ver algo novedoso. Es tan buena técnica, que para el Elogio grabé una escena completa referente a los vegetarianos, y el efecto ha sido realmente increíble.

¿Ha pensado en hacer una segunda parte de este montaje?

Evidentemente este es un material que se renueva constantemente porque uso multimedia, videos y hablo de la vida pública, y pues lamentablemente todos los días la estafa es noticia. Así que siempre estoy incluyendo y renovando el material. Por eso no creo que haya una segunda parte del Elogio de la estafa, ya que al irse renovando siempre va a estar actualizada y a la orden del día.

