El video fue registrado por cámaras de seguridad en Cartagena. A Jorge Celedón de 'Yo me Llamo' le dieron una paliza y quedó grabada.

En el programa 'La Red', en la sección de 'El Fisgón', mostraron la grabación. Por el hecho, al imitador del reality le pusieron una multa.

Ocurrió en Cartagena el pasado 2 de marzo. Eddy Sanabria, el nombre real del participante, estaba en un local comercial en Bocagrande junto a una mujer.

Al parecer, tras comer en el lugar intentó irse sin pagar. Y por este hecho se habría iniciado la pelea.

Sin embargo, el programa se comunicó con el imitador y esto les dijo:

“Tu sabes que allá (en Cartagena) los vendedores se te meten por los ojos. Lo ‘embalan’ a uno por todo y donde uno no les dé plata, mejor dicho. El sujeto sí me ofreció un desayuno y yo le dije: ‘eso está muy bueno’, pero haciéndole el quite, pero insistió y sin que se los pidiera, los sirvió”.

Así fue el amargo momento que vivió el imitador en Cartagena:

