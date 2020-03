Portal de farándula asegura que Luisa Fernanda W está embarazada, ¿de Pipe Bueno?

View this post on Instagram

Aquí hay una gran historia que contar… La que nadie conoce, LA VERDADERA ❤️ simplemente se nos hace hasta raro que esto esté pasando en nuestras vidas, jamás lo hubiéramos imaginado, no sabemos si esta relación es de paso o será duradera, solo Dios sabe para que nos tiene juntos y eso se lo agradecemos con el alma ❤️ sea lo que sea nos deseamos mutuamente El ser FELICES PARA SIEMPRE!! Y lo que más nos encanta de esta relación es que estamos locos y que nos tenemos como el partner in crime Jajajajaja feliz día de san Valentín ❤️❤️❤️❤️ @pipebueno