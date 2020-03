El conmovedor mensaje con el que hija de Jota Mario recordó a su padre y casi hace llorar a sus seguidores.

View this post on Instagram

Nueve meses, mi corazón late de forma distinta. Eres mi propósito Viejo de mi alma y vida 🎈 vuela alto como siempre. Cada vez que algo positivo ocurre en mi vida, quiero llamarte, y al darme cuenta que no vas a contestar, puede ser el momento más fuerte de este proceso. Lo bueno, es que se que estás siempre presente 👼🏻