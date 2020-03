La presentadora dejó el episodio atrás, pero algunos seguidores se hacen esta pregunta. ¿Nuevo vainazo de Mónica Rodríguez para Caracol?

Hace tiempo ya que la presentadora salió de Día a día.

Siempre se especuló bastante sobre su salida, y se teme que algo de censura haya tenido que ver en su despido.

Nunca se pudo comprobar con certeza los motivos de esto, pero la presentadora siguió con su vida trabajando en otros proyectos.

Aun así, recientemente publicó una imagen con un texto que da para pensar:

"No importa si tienes dinero o no, no importa si tienes trabajo o no… no importa si eres dueño del poder… lo que de verdad importa es tener la conciencia tranquila", dice el mensaje compartido por Mónica.

¿Nuevo vainazo de Mónica Rodríguez para Caracol?

¿Estará dirigido a alguien de Caracol?

Recordemos que hace unos días también se habló de que Rodríguez volvería al canal, pero para otro programa.

