Natalia Ponce mostró cómo va su proceso tras 37 cirugías en el rostro

Con mucha sabiduría, Oscar Wilde decía que el hombre es capaz de soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. Pero sufrir por propias culpas, ésa es la pesadilla de la vida. Todo aquello que no tiene remedio, el hombre se ha encargado de buscarle, al menos, un paliativo eficaz. Soy una mujer afortunada. Gracias a Dios a mi familia a la vida y a los avances de la ciencia y la medicina, poco a poco y luego de 37 cirugías, mi rostro ha ido reconstruyéndose. Pero debo confesarles que el dolor del alma, ha mejorado mucho más rápido. El remedio no lo venden en la farmacias. El remedio estuvo en mi. Se llama ACEPTACIÓN. No creo que mi vida sirva de ejemplo para nadie, pero si espero que la historia de mi recuperación se convierta en un motivo que me mueva a hacer de mi existencia una causa en la que la premisa principal sea la de no rendirme ni entregarme ante los golpes que me puedan dar otras personas. Como dice Oscar Wilde, no hay desgracia que venga de afuera que el hombre no sea capaz de soportar. Por fuerte e infame que sea, la vida nos provee las herramientas para salir adelante. Lo que es realmente imposible de soportar, son los embates que nosotros mismos nos propinamos. Eso, como dice Wilde, es una insufrible pesadilla. #bestrong #LavidaRenace @ondademar @felipeloaizafoto