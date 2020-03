¿Se dio cuenta de lo que supuestamente hizo el canal? La "estrategia sucia" que usó Caracol para subir el rating de A otro nivel, según los televidentes.

Esta semana se estrenó una nueva etapa en A otro nivel: el Ascensor.

Un momento que muchos televidentes estaban esperando, pues querían ver en acción a Greeicy Rendón, Diego Torres y Paola Jara.

Al parecer, a la producción le ha ido bastante bien, y es que de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media, luego de unos días cayendo, volvió al primer lugar.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar, y por ejemplo, de acuerdo a muchos televidentes, Caracol usó una "estrategia sucia" para ayudar a subir su rating.

Y es que justamente, en medio de la nueva etapa, Jessi Uribe y Paola confirmaron que sí tenían una relación.

“Realmente ya no me importa, pienso es en ella, en mi ex y en mis hijos, que lo es lo que me importa. A mí que me digan lo que quieran, que me ataquen como quieran, no me importa, yo sé lo que soy y la gente que está conmigo sabe lo que soy y a mí eso no me ofende para nada, yo soy feliz”, afirmó Uribe a La Red, programa al que confirmó la relación.

A otro nivel se estrenó hace algunas semanas, mezclándose con el formato Canta conmigo.

Esto quería decir que los participantes, antes de pasar por el ascensor, debían cantar ante un jurado de 100 expertos en música latinos.

