¿Por qué? Más de uno no la quiere ver ni en pintura. Isabel de Pa' quererte se ganó la rabia de los televidentes de RCN.

Pa' quererte es una de las novelas colombianas más vistas en la actualidad, y sin duda, el capítulo de este miércoles subió la audiencia.

Y es que, en medio de un romántico beso entre Mauricio (Sebastián Martínez) y Dany (Juliette Pardau), Isabel (Hanny Vizcaíno) descubrió a las malas que ambos tenían una relación.

Muchos televidentes defendieron a la pequeña, pero una escena junto a Dany hizo que varios cambiaran de opinión, y hasta aseguraran en redes que le "habían cogido rabia".

En la escena Dany intenta explicarle la situación pero Isabel siempre le responde de mala manera, hasta el punto de asegurar que Mauricio es de ella y de nadie más.

Además, en la escena asegura que Dany lo único que quería era ganarse su amistad para poder quedarse con Mauricio.

Para muchos televidentes no fue la mejor manera de responder, asegurando que Isabel es una "malcriada".

Según los adelantos de la producción los problemas con Isabel continuarán este jueves.

Y es que, al parecer, por la rabia la niña terminará hasta escapándose del colegio.

Estos fueron algunos comentarios de los televidentes en redes sociales:

Hay muchas personas que les da risa y le hacen barra a que sus hijos sean una "gamineria" como están mostrando a Isabel. No señores, los hijos se deben educar para que respeten y entiendan de límites. #PaQuererte

Toda Colombia: Awww Isabel es una ternura, aww que niña tan linda.

Yo: No la tolero desde hace como un 20 capítulos, me parece manipuladora, grosera, me tiene mamada escapándose de todas parteeeees.#PaQuererte pic.twitter.com/UqTpJtGKzq

— Mariale (@maravi113) March 5, 2020