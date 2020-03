Está tan molesto que habla de Caracol como "el canal ese". 'El hombre caimán' reaparece hablando de la "pobre" liquidación que le dio Caracol.

El año pasado Sábados felices dio de qué hablar por la polémica salida de 'El hombre caimán', después de más de 40 años de trabajo.

El humorista aseguró al programa Lo sé todo, que de un momento para otro le dijeron que ya no iba más en el programa.

“Tengo 44 años en Sábados felices y me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”.

En su momento también aseguró que iba a demandar, aunque al parecer, esa idea jamás prosperó.

Ahora el humorista reapareció para contar la poca liquidación que le dio el canal, pues "me salieron con nueve millones de pesos", dijo de nuevo a Lo sé todo.

En la entrevista también afirmó que decidió sacar un libro hablando de su vida.

"La idea fue de mi esposa, ella me dijo que eso me iba a ayudar".

