"Desnudar las canciones es como desnudar la propia alma": Alex Ubago

Alex Ubago es un referente cuando se habla de aquella balada pop que se gestó en la primera década de los 2000. De esa época quedan varios clásicos como A gritos de esperanza y Aunque no te pueda ver, pero el artista sigue haciendo música y renovándose. Dos ejemplos de eso son su nueva canción Si tú te vas, que hace junto a Mike Bahía, pero también, su Tour canciones impuntuales, en el que el artista se presentará con un formato más íntimo y acústico. Hablamos con el español sobre sus evolución y su llegada al país y esto fue lo que nos contó.

¿Qué veremos en estas presentaciones desenchufadas?

Voy en un formato de trío, con batería, teclado, guitarra, voz, y de vez en cuando, piano. Es un show más íntimo, de hecho, vamos a tocar en lugares más pequeños, como teatros, justamente, para darle ese aire de intimidad. Es un concierto que defino como más cercano, ya que la gente podrá escuchar las canciones más desnudas y estar un poco más cerca a mí. Estaré presentando varias de mis canciones nuevas, de mi último disco, Canciones impuntuales, además de los temas más significativos de toda mi carrera.

¿Por qué hacer un show acústico en esta etapa de su carrera?

Este es un formato que he estado haciendo en el último tiempo, porque lo siento un perfecto complemento para el tipo de música que hago, además, por la experiencia que ya he tenido en otros países, siento que al público le ha gustado mucho, y bueno, a mí me encanta hacerlo y repetirlo cada vez que puedo.

“Si tú te vas es una canción en la que se fusionan a la perfección los estilos de los dos, de Mike Bahía y mío. Sin duda es muy diferente a lo que había hecho antes en cuanto a su sonido, aunque tiene mi romanticismo en la letra” , Alex Ubago.

Como bien lo dijo al comienzo de la entrevista, tocará canciones de toda su carrera, y justamente quería preguntarle de su último lanzamiento junto a Mike Bahía, Si tú te vas…

Es una canción que definiría como el gran tema del próximo disco que estoy preparando. Ya son algunos los bocados que he estado dando, pero este tema se acerca mucho al sonido y el concepto con el que se vendrá la próxima producción.

Es un tema que tiene la mayor influencia latina, y sobre todo, más urbana de todas las canciones que voy a lanzar. Al comienzo no la pensábamos con una colaboración, pero cuando me dijeron que sería un gran sencillo, cambiamos de opinión. Empezamos a pensar que debía estar una persona que tuviera ese toque latino, y de inmediato se vino a mi cabeza el nombre de Mike, que es un amigo de hace varios años, y con quien en ocasiones anteriores ya nos habíamos sentado a hablar de hacer algo juntos.

Y es que si algo es cierto es que para este nuevo disco me apetecía también experimentar un poco, salir de mi zona de confort y fusionar mi estilo de siempre con nuevos sonidos y ritmos.

¿Cómo nace esa relación de amistad con Mike?

Nos conocimos hace más o menos unos cuatro años, cuando hice mi última gira por Colombia. La conexión se dio a través de las personas de Warner en su país, ya que como varios sabrán, compartimos discográfica. Nos presentaron en Medellín, en medio de uno de mis conciertos, y la química se dio de inmediato. Quienes conocen muy bien a Mike saben que además de ser un tremendo artista, también es una excelente persona, que siempre está dispuesto a ayudarte, así que es imposible no quererlo.

¿Qué más no puede adelantar de ese disco que viene en camino?

Todavía no puedo adelantar la fecha de lanzamiento del disco, y no es porque no quiera, es simplemente que no la sé. La idea es que salga a finales de este año. Lo que sí puedo asegurar es que iré sacando sencillos a lo largo del año, y bueno, como les dije, es un disco diferente a todo lo que había hecho antes. Con este he andado por otros caminos.

