Actor de 'Enfermeras' vive un drama similar al de la novela en su vida

Hace unos meses, la presentadora @monimolano y el actor @sebastiancarva terminaron su relación.💔 Durante ese tiempo pillamos al protagonista de 'Enfermeras' muy acaramelado con María Alejandra Salazar, Virreina Nacional de la Belleza, pero parece que no funcionó, pues una fuente cercana al actor nos confirmó que Mónica y Sebastián mantienen una relación muy cercana y están de nuevo en conversaciones. ¿Les gustaría que esta pareja volviera? 😍👏🏼 . . #RevistaVea #elmundodelasestrellas #monicamolano #debastiancarvajal #amor #instalove #felizmiercoles