'The Outpost 2' llega más renovado que nunca a Syfy

La segunda temporada de The Outpost comenzó con un nuevo ciclo, y es que los personajes tuvieron que enfrentarse a nuevos peligros. Tras derrotar a Dred (Philip Brodie) y recuperar la Fortaleza, Talon (Jessica Green) y Gwynn (Imogen Waterhouse) empezaron a prepararse para la guerra inminente contra la Orden Primaria.

Por supuesto, la segunda temporada también regresó con el capitán Garret Spears (Jake Stormoen), a quien los días de guerra han logrado transformar sus sentimientos.

"En la temporada uno Garret es el capitán de la guardia, es muy correcto y el trabajo siempre va primero y sus sentimientos personales van de segundos. En la temporada dos, revalúa más esos principios que tiene. Garret crece mucho a lo largo de las temporadas y la gente está en expectativa de lo que pueda pasar entre él y Talon. En esta segunda temporada hay muchos más obstáculos que en la primera y me emociona que el público pueda ver lo que sucederá", asegura Jake Stormoen.

Y agregó: "En la segunda temporada, muy al principio, Garret inmediatamente descubre que no está tan bien armado como cree que estaba. Hay un montón de sucesos personales, pérdidas, victorias, amor, y Garret los experimenta todos en la segunda temporada. Los experimenta tanto que yo creo que está forzado a revaluar algunos obstáculos como personaje. Obstáculos que yo también tuve que revaluar y experimentar como actor".

Justamente, pensar en los cambios de su personaje implicó un reto grande para Jake.

"Lo complicado para mí fue que cada guion que recibía lo miraba desde la posición de Garret y pensaba cómo: 'Oh mi Dios tiene que intentarlo', y en ocasiones me sentía confundido respecto a quién era él y quién era yo. Entonces mi dificultad más grande no ha sido la física, sino el poder representar el personaje tan bien, que ustedes crean que realmente es una persona de carne y hueso. De verdad espero haberlo logrado porque era un reto para mí, un reto divertido que volvería a hacer. Me emociona el futuro y espero que estén viendo la temporada dos y que les esté gustando".

La segunda temporada de The Outpost no solamente implicó cambios para los personajes, también para la producción, que trasladó sus grabaciones de Salt Lake City (Estados Unidos) al frío Belgrado (Serbia).

"Al inicio estaba triste porque estábamos pasando la producción completa a otro lugar del mundo y, para ser honesto, no sabía qué esperar. Pero, apenas llegamos allí, todos eran tan amistosos, nos recibieron tan bien y tan calurosamente que de verdad fue maravilloso. Además reconstruyeron el set completo de la primera temporada en Serbia, pero había más edificios, más detalles y tuvimos la oportunidad de entrar a verdaderos castillos y fortalezas. Fue tan real".

