¿Fue por Paola? La verdadera razón por la que Jessi Uribe borró todas las fotos de su ex y hasta de sus hijos

View this post on Instagram

Así es mis amores @jessiuribe3 habló sobre los detalles de su relación con @paolajarapj … ¿cuándo comenzó todo?, ¿Qué lo enamoró?, mejor dicho, está divina la entrevista. 😱 . . . . . . . . . . #JessiUribe #PaolaJara #Confesiones #LaRes #NadaSeNosEscapa