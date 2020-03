El cantante se sinceró sobre un aspecto del que hasta ahora no había hablado. El arrepentimiento de Jessi Uribe tras admitir su relación con Paola Jara.

Si bien nunca se arrepintió de haberle contado a todos que tiene un noviazgo con la cantante, sí hay cosas que le duelen del proceso.

Según dice, quisiera haberle evitado las molestias a su familia, que son lo más importante para él.

Tal como le contó a La Red, no le interesa lo que digan de él, pero sí le molesta que involucren a sus allegados.

"A mí realmente ya no me importa", comienza por explicar Jessi.

"Pienso en ella (Paola), en mi ex, y en mis hijos, son realmente lo que importa. A mí que me digan lo que quieran y me ataquen como quieran", agregó.

Después, el cantante admite que se equivocó al "dejarse llevar por el sentimiento" y dice que "expuso a su familia".

Este hecho lo lamenta ahora, pues aunque ha eliminado fotos viejas para evitar que las usen para hablar de ellos, es demasiado tarde.

También, asegura que no se ha alejado de sus hijos, y que está tranquilo pues quienes lo rodean saben quién es él en realidad.

El arrepentimiento de Jessi Uribe tras admitir su relación con Paola Jara

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar