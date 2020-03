¿Yaneth Waldman estaría pensando en irse a Caracol?

View this post on Instagram

Un día uno se levanta, literalmente se despierta al salir del terreno de la ilusión y entiende el verdadero escenario de la realidad. La vida es un proceso cambiante, lleno de movimientos inesperados y acciones que nos ponen a prueba. Se cerró el ciclo en “El Desayuno” y ahora me concentraré en disfrutar mi almuerzo. ¿Qué viene para mí? No sé. Espero que algo divertido que me aporte y me active de nuevo la creatividad aunque cada vez más planeo menos porque en un segundo todo gira. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a cada una de las personas que a través de sus televisores madrugaron a mi lado, valoro sus mensajes bondadosos, su apoyo, sus comentarios llenos de palabras generosas y su cariño que es un tesoro invaluable. Nos veremos por aquí, por acá y en el más allá. Besos, chupos y abrazos. ❤️🙏🏻😉 Foto @johanosoriofoto