No dudó en pedirle explicaciones al famoso. Presentador de Caracol dijo que es novio de Paulina Vega y ella se "emberracó" y le respondió.

Paulina Vega volvió al canal Caracol para ser presentadora de la nueva temporada de A otro nivel.

Y como siempre, se ha robado las miradas de los televidentes, quienes además de la pantalla chica la siguen en sus redes sociales.

Este fin de semana la presentadora apareció en otro programa de Caracol, The Suso's Show.

Se trató de un video hablando de los jurados de A otro nivel, quienes fueron los invitados del humorista colombiano.

No obstante, además de hablar de los jurados, también le pidió una explicación a Suso, ya que le habían dicho que él estaba contando que eran novios cuando él ni siquiera le había hecho una invitación a comer.

“Suso, ¿cómo así que andas diciendo que soy tu novia? Si tú no me has invitado a comer”, aseguró la presentadora, hizo una pausa y luego dijo: “cuando quieras comemos”, haciendo que el comediante terminara muerto de la dicha.

A otro nivel se estrenó hace algunas semanas, aunque comenzó con una nueva etapa: Canta conmigo.

Allí los participantes tuvieron que enfrentarse a un jurado de 100 expertos, antes de llegar al famoso ascensor.

