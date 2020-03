¿Lo que muchos televidentes querían saber? La verdadera razón de la salida de Yaneth Waldman de RCN, según Iván Lalinde.

Esta mañana Yaneth Waldman apareció en Día a día, luego de su salida de RCN y de El desayuno.

Los televidentes estuvieron expectantes, respecto a lo que presentadora pudiera decir sobre su salida, y aunque no contó detalles, sí habló de otros aspectos de su vida personal y profesional.

Sin embargo, los televidentes siguieron con las dudas sobre su salida.

No obstante, días antes, Iván Lalinde se refirió a su adiós en medio de una entrevista con Pulzo.

El medio web le preguntó sobre el tema, y también sobre la salida del chef Juan Vanegas, y él aseguró lo siguiente:

"Juan Diego decide por el tema de horario, él no tiene tiempo para su empresa, se le dice mucho y fue una conversación de muchos días, casi meses, pero no tuvimos cómo atajarlo. El tema de Yaneth es una decisión de la empresa y llega un punto en el que uno no puede decir nada".

¿De esta manera dejó claro que su salida fue obligada y no por decisión propia?

Nuestra casa, el reemplazo de El desayuno, se estrenó este lunes a las 8:30 de la mañana. Y a diferencia de El desayuno, el formato irá hasta las 12:30.

