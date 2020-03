"El mensaje es que debes ser fiel a ti misma": Lana Condor

Lara Jean (Lana Condor) es una adolescente que vivió una pesadilla adolescente. Sus intereses románticos del colegio se enteran de que ella siente (o sintió) algo por ellos alguna vez, aún cuando ella pensaba irse con ese secreto a la tumba. Uno de ellos termina enamorándose de ella, y el romance se mezcla con el drama propio del bachillerato. En esta segunda parte, Lara Jean es un poco más adulta, y así mismo sus problemas escalan en la misma medida.

¿Sabía que habría una segunda parte de To All the Boys I've Loved Before desde que grabaron la primera?

No, para nada. Cuando hicimos la primera película sabíamos que estaba basada en un libro del cual hay varias partes, pero no sabíamos si se grabaría otra. No teníamos ni idea, pero sí estábamos muy emocionados. Luego de que salió la primera teníamos la esperanza de que Netflix nos llamara para la segunda y la tercera, así que cuando supimos que se filmaría una segunda parte fue muy emocionante. No solo porque queríamos completar la franquicia, sino porque hay mucho en la historia por explorar a medida que los chicos van creciendo. Estábamos más que encantados.

¿Es decir que sí habrá una tercera?

Sí, ya la rodamos, lo hicimos al mismo tiempo que grabamos la segunda, se grabaron en simultáneo. Definitivamente habrá una tercera película.

¿Fue difícil interpretar a una adolescente siendo que usted ya está en sus veintes?

No, yo pienso que, para empezar, tenemos mucha suerte porque los guionistas son muy buenos y nos dieron suficientes herramientas para crear los personajes. Pero en términos de interpretar a alguien más joven que yo, sucede que nunca fui a un colegio mixto, así que para mí esta experiencia fue como regresar a la escuela y vivir eso. También creo que, en general, soy algo "niña" en algunas cosas, entonces no fue tan difícil sumergirme en ese mundo adolescente. Además tuve a mi instructora, que me ayudó bastante en el proceso y de quien pude seguir ejemplo para muchas cosas.

¿Qué cree que pueden aprender las jóvenes sobre las relaciones de pareja viendo esta película?

Creo que podemos esperar que se genere una discusión sobre cómo las mujeres jóvenes entienden su cuerpo. Para nosotros era importante que se abriera un diálogo sobre cómo tu cuerpo y lo que hagas con tu cuerpo es únicamente tu elección, sin que nadie te presione o te haga sentir que debes hacer algo con lo que no estés a gusto. El mensaje es que debes ser fiel a ti misma y que las cosas que hagas deben ser únicamente tu decisión. Lara Jean está saliendo de su caparazón y está aprendiendo a comunicarse mejor. Está creciendo y cometiendo errores reales que suceden en las relaciones, que nunca son perfectas, y era importante que mostráramos que es necesario aprender a comunicarse y aprender a confiar en el otro.

Vemos a una Lara Jean mucho más madura. Uno de esos aspectos en los que ha madurado es el tema de la amistad, cuéntenos más sobre lo que pasará con Jen, su examiga

Me gusta esta pregunta y este tema porque para mí esto fue algo de lo más importante en esta película, porque nos habla de que el perdón es algo muy relevante y que a la final nunca sabes con seguridad por lo que pasa una persona, o si está sufriendo. Esto solo lo sabrás si la contactas y te acercas a hablarle. Es muy posible que esas personas necesiten con quién hablar, alguien que las escuche. Creo que las mujeres son más fuertes cuando se unen que cuando se critican unas a otras, me encantó mostrarles eso. Es algo muy bonito que pasa en la película.

Algo que la crítica ha celebrado de la película es el hecho de tener a una actriz de ascendencia asiática como usted, pues ayuda en términos de representación ya que muy pocas actrices asiáticas logran papeles protagónicos, ¿cómo se siente?

Definitivamente siento mucha gratitud y responsabilidad por representar a la comunidad asiática estadounidense, me siento honrada y bendecida por poder hacerlo. Hay muchas más historias que tenemos por contar y muchas puertas que abrir para otros artistas asiáticos puedan cumplir sus sueños en el mundo del entretenimiento. Aprecio el mundo que creamos en To All the Boys porque es un universo donde normalizamos las diferencias y donde no importa cómo te veas. Adoro tener la oportunidad de contar esta historia y agradezco cuántas personas se han sentido identificadas con ella, porque eso me hace sentir que todo ha valido la pena.

