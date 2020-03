Televidentes quieren afuera a participante de 'MasterChef Celebrity' por "tóxica" y "envidiosa"

View this post on Instagram

Cuando se nace en un pueblo, uno nunca se va de el; donde quiera que vayas siempre lo llevas dentro. Me veo en estas fotos y aunque veo la cocina, el vestuario, los chef, me es inevitable pensar en un pequeño detalle, esa flor que tengo puesta también evoca aquellos días de porros y fandangos cuando soñaba con ser una bailadora de pueblo, porque ha sido ese sueño el que me ha traído hasta aquí. @masterchefcelebrityco Fotos: @davidmicolta