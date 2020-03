El canal sigue haciendo cambios en su programación. Las novelas que desaparecerán del Canal RCN desde este lunes.

El viernes pasado El desayuno dijo adiós, dejando un mal sabor entre algunos televidentes.

Su reemplazo desde este lunes será Nuestra casa, con algunas modificaciones, comenzando por su horario.

El nuevo magazín de la mañana empezará a las 8:30 a.m., pero a diferencia de El desayuno, irá hasta las 12:30. Esta sería una de las razones para el cambio del nombre.

Justamente, este nuevo cambio hará que las novelas que se emitían en el horario de las 10:30 y 11:30 dejen de aparecer.

El viernes En tierras salvajes y Las amazonas se despidieron, acabando con la época de novelas hasta el mediodía.

Nuestra casa tendrá ahora a Iván Lalinde y a Silvia Corzo como presentadores estrella.

Ángela Cardozo y Macla también continuarán en el formato, pero el chef Juan Diego Vanegas y Yaneth Waldman no continuarán.

"Se cerró el ciclo en El desayuno y ahora me concentraré en disfrutar mi almuerzo. ¿Qué viene para mí? No sé. Espero que algo divertido que me aporte y me active de nuevo la creatividad aunque cada vez más planeo menos porque en un segundo todo gira", escribió Yaneth en redes sociales.

