¿Yaneth Waldman confirmó que la "despidieron" de RCN con nostálgico mensaje?

Este viernes El desayuno llegó a su final, dejando un dolor grande entre los televidentes que por cerca de dos años se conectaron todas las mañanas al Canal RCN.

El lunes comenzará su reemplazo, Nuestra casa, que tendrá a Iván Lalinde y a Silvia Corzo como sus presentadores estrella.

Y justamente, que Yaneth no esté allí, ha hecho pensar a varios cuáles fueron las razones del adiós, si ella lo decidió o el canal lo decidió por ella.

Luego del final del programa, Yaneth publicó un sentido mensaje en redes sociales, contando que por ahora no tiene planes a futuro, ni un nuevo trabajo.

Y debido a eso, muchos televidentes pensaron que a la presentadora la habían despedido.

Esto fue lo que escribió Yaneth en su Instagram, acompañada de dos fotos:

"Se cerró el ciclo en El desayuno y ahora me concentraré en disfrutar mi almuerzo. ¿Qué viene para mí? No sé. Espero que algo divertido que me aporte y me active de nuevo la creatividad aunque cada vez más planeo menos porque en un segundo todo gira".

