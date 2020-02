¿'El desayuno' se acaba por los "odios" entre sus presentadores?

View this post on Instagram

Mi #TBT de hoy está fresquito…⁣ ⁣ No han pasado ni 18 meses, pero parecen años y años de aprendizaje, de enseñanzas, convivencia, muy buenos ratos y ratos tristes y amargos también…de ganas y canas!!⁣ ⁣ Un equipo que engranó. Desde el principio nos dimos cuenta de que eramos no un equipo, sino una familia. Todos tan distintos, pero tan iguales también… tan humanos y reales. Un equipazo!!⁣ Nunca hubo rivalidades, ni celos, ni envidias y eso lo notaron ustedes en este tiempo.⁣ ⁣ El lunes empezamos con cambios para llevarles a ustedes más horas de entretenimiento…⁣ A @juandiegovanegasl juanchito: todo el exito del mundo en tus negocios, que el mundo se llene de hamburguesas. No hubo como atajarte😢 en este canal aceptamos todas tus condiciones, pero eres un tren imparable en tus negocios y no te pudiste quedar. ya sabes que esta es tu casa siempre…⁣ ⁣ A @yanethwaldman Batman mi corazón y mi amistad entera!!! Eres GRANDE mi Batman! ⁣ ⁣ Un #TBT lleno de sentimientos 🧡